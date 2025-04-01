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北市信義區撒10萬千鈔引人潮推擠 網紅緩起訴

2025/4/1 10:09（4/1 10:51 更新）
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網紅Mr.R（R哥）林姓男子（前）去年5月在台北市信義區手持噴鈔機，北檢1日以公共危險罪處分林男緩起訴1年。（中央社檔案照片）
網紅Mr.R（R哥）林姓男子（前）去年5月在台北市信義區手持噴鈔機，北檢1日以公共危險罪處分林男緩起訴1年。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北1日電）林姓網紅去年5月在台北市信義區手持噴鈔機，向在場民眾噴撒金額共計約10萬元的千元紙鈔，導致民眾推擠撿取。北檢今天以公共危險罪處分林男緩起訴1年，應向公庫支付15萬元。

檢方指出，林男在社群網站擁有眾多追蹤人數，是對社會具有一定影響力的公眾人物，他於去年5月10日在社群網站上張貼影片，預告將於台北市信義區「微風南山廣場」發送新台幣現鈔，吸引民眾到場聚集。

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檢方表示，林男當天深夜11時許到「微風南山廣場」，手持噴鈔機噴撒金額共計約10萬元的千元紙鈔，導致在場民眾爭相推擠撿取，阻礙現場及周邊交通而致生往來危險。員警獲報立即前往現場處置並制止林男，且疏導現場民眾離去。

林男於警詢及偵查中均坦承不諱，檢察官認定林男涉犯刑法以他法致生公眾往來危險罪，審酌林男無前科、坦承犯行，且因立即中止未造成人員傷害，應無再犯之虞，處分緩起訴1年，緩起訴處分確定後6個月內，向公庫支付15萬元，並參加法治教育1場次。（編輯：蕭博文）1140401

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#台北地檢署
#北檢
#信義區
林姓網紅去年5月10日晚間在信義區內撒錢，引發多人聚集。（圖取自instagram.com/mr.r.bro）
林姓網紅去年5月10日晚間在信義區內撒錢，引發多人聚集。（圖取自instagram.com/mr.r.bro）
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