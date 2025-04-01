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中國男偷渡金門、海警侵擾馬祖海域 海巡：不排除軍演一環
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台東兒少機構前主任涉性侵案 因死亡判決不受理

2025/4/1 13:55（4/1 14:19 更新）
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台東某兒少安置機構前林姓主任，涉性侵和猥褻多名院 童，台東地方法院1審判4年，案件上訴至最高法院發回 高等法院更審，日前高院更1審，因林員死亡，判決不 受理。圖為台東地方法院。（中央社檔案照片）
台東某兒少安置機構前林姓主任，涉性侵和猥褻多名院 童，台東地方法院1審判4年，案件上訴至最高法院發回 高等法院更審，日前高院更1審，因林員死亡，判決不 受理。圖為台東地方法院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東某兒少安置機構前林姓主任，涉性侵和猥褻多名院童，一審判4年，日前高等法院更一審，因林員死亡，判決不受理。台東縣府社會處長陳淑蘭因此案遭懲戒法院判降2級改敘。

2020年台東某兒少安置機構發生林姓主任性侵猥褻多名院童案，台東地方法院一審依強制猥褻及傷害判處林姓主任有期徒刑4年。

台東地檢署和林員均不服提起上訴，高等法院花蓮分院駁回上訴維持原判決，雙方再上訴最高法院，最高法院發回更審，日前更一審因林員於今年2月間已死亡，改判決不受理。

此案也牽涉到司法人員洩密、社政主管機關（台東縣政府社會處）輕縱及包庇一案。司法人員涉洩密部分，監委彈劾前台東地方法院洪姓主任調查官，及姜姓、侯姓法官。

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台東縣政府社會處部分，根據監察院調查，台東某兒少安置機構發生性侵事件後，台東縣政府社會處遭糾正沒改善，還讓不當對待兒少的工作人員續留機構服務，導致後來連續發11起不當管教、性平事件，甚至發生情節更嚴重的強制猥褻院生案件，台東縣社會處長陳淑蘭未善盡主管權責，因此通過彈劾，移送懲戒法院。

懲戒法院3月11日宣判，陳淑蘭降2級改敘，併罰款新台幣30萬元。（編輯：李淑華）1140401

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兒少性侵案台東社會處長被判降級 監委研議是否上訴台東縣府設職場保母托育空間 帶頭鼓勵企業跟進
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