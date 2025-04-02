男子發文指許甫「戰狼一家」涉公然侮辱 不起訴處分

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）李姓男子搭高鐵時巧遇許甫及妻子陳智菡，在社群平台發文指「戰狼一家幸福出遊」並附上許甫一家人照片，遭許甫提告公然侮辱等罪。北檢認定屬言論自由，罪嫌不足，不起訴處分。

民國113年10月5日下午，李男搭高鐵時，發現民眾黨副秘書長許甫、民眾黨團主任陳智菡與其女兒為同車乘客，遂在社群平台發文。

李男發文內容指出，「10/5下午4點半『鐵草集合，土城挺柯』在左營高鐵站看到戰狼一家幸福出遊，難道這就是所謂的樹倒猢猻散嗎？不知道，我只是以為大家都會去海山捷運站」，並附上許甫一家人的照片。

許甫認為，李男的發文貶損其名譽，使其心生畏懼，危害其個人安全，據此提告刑法公然侮辱、恐嚇等罪。

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李男到案後供稱，當天是認為看到政治明星，才會拍攝許甫一家人的照片，但沒有任何惡意，甚至事後上網查詢名字，才知道是民眾黨的公眾人物，且他以貼圖遮蔽小女孩的臉。

檢察官偵查後認為，李男發文內容雖略有調侃，但難認貶損許甫的社會評價，發文內容與照片是連結政治偏好，無改照或醜化照片，文字內容也屬言論自由的範疇，內容也且未提及將對許甫施加具體危害，認定罪嫌不足，予以不起訴處分。（編輯：張銘坤）1140402