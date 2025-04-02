竹市警官涉貪包庇賭博業者 300萬元交保電子監控
2025/4/2 18:59（4/2 20:01 更新）
（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹市警察局宋姓警官涉包庇賭博集團遭收押禁見，案件經竹檢偵結起訴，移審新竹地方法院，法官今天裁定，以新台幣300萬元交保，並限制住居、出境、出海、附加電子監控。
對此，新竹地檢署透過文字表示，將召開會議研商，研擬是否提出抗告。
起訴書指出，新竹市警察局宋姓警官涉嫌收賄，並與劉姓賭博業者涉嫌非法經營賭博電玩，17人依涉貪污治罪條例起訴，並扣押犯罪所得新台幣12億餘元。
新竹地方法院今天表示，宋姓警官向新竹地院提出300萬元的保證金供擔保，並為相關防逃措施，對宋男應有相當程度的心理約束力，得予停止羈押。
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法官認為，考量宋男犯罪嫌疑重大，所涉違反貪污治罪條例為重罪，也可知有相當資產並有家人於國外生活事實，因此裁定以300萬元交保，並限制住居、出境、出海、附加電子監控。
宋姓警官因涉包庇電子遊藝場業者，去年6月4日遭收押禁見，案件終結起訴，同年10月2日移審至新竹地方法院後續押至今。（編輯：戴光育）1140402
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