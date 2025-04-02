加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

竹市警官涉貪包庇賭博業者 300萬元交保電子監控

2025/4/2 18:59（4/2 20:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市警察局宋姓警官涉嫌包庇賭博集團，民國113年6月4日遭收押禁見，案經檢方偵結起訴，移審新竹地方法院（圖），法官2日做出裁定。中央社記者郭宣彣攝 114年4月2日
新竹市警察局宋姓警官涉嫌包庇賭博集團，民國113年6月4日遭收押禁見，案經檢方偵結起訴，移審新竹地方法院（圖），法官2日做出裁定。中央社記者郭宣彣攝 114年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹市警察局宋姓警官涉包庇賭博集團遭收押禁見，案件經竹檢偵結起訴，移審新竹地方法院，法官今天裁定，以新台幣300萬元交保，並限制住居、出境、出海、附加電子監控。

對此，新竹地檢署透過文字表示，將召開會議研商，研擬是否提出抗告。

起訴書指出，新竹市警察局宋姓警官涉嫌收賄，並與劉姓賭博業者涉嫌非法經營賭博電玩，17人依涉貪污治罪條例起訴，並扣押犯罪所得新台幣12億餘元。

新竹地方法院今天表示，宋姓警官向新竹地院提出300萬元的保證金供擔保，並為相關防逃措施，對宋男應有相當程度的心理約束力，得予停止羈押。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法官認為，考量宋男犯罪嫌疑重大，所涉違反貪污治罪條例為重罪，也可知有相當資產並有家人於國外生活事實，因此裁定以300萬元交保，並限制住居、出境、出海、附加電子監控。

宋姓警官因涉包庇電子遊藝場業者，去年6月4日遭收押禁見，案件終結起訴，同年10月2日移審至新竹地方法院後續押至今。（編輯：戴光育）1140402

#新竹
#警察局
#貪污治罪條例
#新竹地方法院
#新竹地院
#新竹地檢署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：