鶯歌大火妻女雙亡 屋主涉殺人等罪嫌遭聲押禁見

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）新北市鶯歌某住宅昨天火警，屋主黃姓男子的妻女逃生不及葬身火窟。警方追查，黃男涉有重嫌，今天中午移送新北地檢署複訊，檢方訊後依涉犯放火、殺人等罪嫌聲押禁見。

新北市鶯歌區某住宅昨天中午發生火警，消防獲報到場灌救，屋主黃男已自行逃生，黃男妻子張姓女子、黃男女兒救出時，明顯死亡未送醫。

三峽警分局以文字說明，黃男在昨天第一時間詢問中坦承案發前曾與妻子發生口角，他向妻子索討幾百元被拒，遭罵「沒用」且不讓他吃飯，黃男在房間內用打火機點燃塑膠洩憤，隨後離開。

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警方指出，黃男今天供稱離開後才失火，還稱返回住所是為了要救火，但他承認夫妻關係不佳。不過，對於身上為何有4個打火機、衣服為何有燒破洞均無法交代，警詢後依刑法放火罪及殺人罪嫌，將黃男移送新北檢複訊。

檢方訊問後，以黃男涉犯刑法放火、殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡及反覆實施之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見。（編輯：戴光育）1140403