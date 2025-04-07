加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麥當勞工讀生疑遭性侵輕生 主管罪嫌不足不起訴
首頁 / 社會

台中男3個月犯7件工廠竊案 檢依竊盜罪起訴

2025/4/7 10:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市豐原區去年底陸續發生數起侵入工廠竊盜案，警方掌握潘姓慣竊所為，3月到潘男住處搜索查獲犯案用贓證物，經查潘男3個月內犯下7起竊盜，檢方依竊盜罪起訴。

台中市豐原警分局今天透過文字稿表示，豐原區去年12月發生多起工廠竊盜案，警方調查竊盜案是住在台中市南區的潘姓慣竊所為，手法都是在深夜時持金屬鉗子破壞工廠的門窗後行竊，潘男犯案時會以外套、帽子、口罩等裝扮遮掩外，更會以雨傘等工具把現場監視器鏡頭移位，規避警方查緝。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方3月時持搜索票前往潘男住處執行搜索，當場查扣作案衣物、工具及被害人遭竊手錶等贓證物，全案詢畢依涉嫌刑法竊盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

潘男遭查獲時，因不斷要求要上廁所拉肚子，警方以為潘男藉故裝病欲拖延時間，觀察後見他確實身體不適，先帶至醫院看診，經診斷為感染諾羅病毒。潘男因感動警方帶同看診，對於所犯罪行全數坦承，全案偵結後經檢察官3月底依刑法加重竊盜罪起訴。（編輯：李淑華）1140407

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：