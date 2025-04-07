台中男3個月犯7件工廠竊案 檢依竊盜罪起訴

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市豐原區去年底陸續發生數起侵入工廠竊盜案，警方掌握潘姓慣竊所為，3月到潘男住處搜索查獲犯案用贓證物，經查潘男3個月內犯下7起竊盜，檢方依竊盜罪起訴。

台中市豐原警分局今天透過文字稿表示，豐原區去年12月發生多起工廠竊盜案，警方調查竊盜案是住在台中市南區的潘姓慣竊所為，手法都是在深夜時持金屬鉗子破壞工廠的門窗後行竊，潘男犯案時會以外套、帽子、口罩等裝扮遮掩外，更會以雨傘等工具把現場監視器鏡頭移位，規避警方查緝。

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警方3月時持搜索票前往潘男住處執行搜索，當場查扣作案衣物、工具及被害人遭竊手錶等贓證物，全案詢畢依涉嫌刑法竊盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

潘男遭查獲時，因不斷要求要上廁所拉肚子，警方以為潘男藉故裝病欲拖延時間，觀察後見他確實身體不適，先帶至醫院看診，經診斷為感染諾羅病毒。潘男因感動警方帶同看診，對於所犯罪行全數坦承，全案偵結後經檢察官3月底依刑法加重竊盜罪起訴。（編輯：李淑華）1140407