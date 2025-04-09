男涉持刀刺傷韓留學生 檢命電子監控禁接觸被害人

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）1名韓國籍男留學生5日與友人赴西門町慶生遭周姓男子持刀刺傷，周男落網後遭送辦並以10萬元交保。北檢指出，7日已對周男施以電子腳環，並命其禁止接觸、騷擾被害人。

台北地檢署今天表示，依刑事訴訟法第116條之2第1項規定，法院許可停止羈押時，經審酌人權保障及公共利益之均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告應遵守特定事項。檢察官於偵查中準用之。

北檢指出，為加強保護被害人，7日傳喚周男到案，已對其施以電子腳環科技監控及電子圍籬，命其禁止跟蹤、騷擾、侵害及不得接觸被害人，及禁止接近被害人就讀的校園周邊。

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台北市警方指出，本案源於周男與韓國籍男留學生5日上午疑似在台北市萬華區昆明街路口發生糾紛，周男返回車上持刀刺傷韓國籍男留學生後，再駕車搭載友人逃逸。

警方循線掌握周男車輛行蹤，在中山區林森北路與民權東路口攔停其車輛，發現周男有濃厚酒味，經酒測後數值超標，隨即將其帶回詢問；警方將周男依殺人未遂及公共危險等罪嫌送辦。北檢檢察官訊後諭令周男以新台幣10萬元交保。（編輯：黃名璽）1140409