關中繳回溢領退休金後興訟求返還 敗訴確定

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）前考試院副院長關中退職後遭考試院銓敘部追討溢領退休金，先繳款再興訟求返還，一審判關中勝訴，二審廢棄發回，更一審改判關中敗訴，經上訴，最高行政法院今天駁回上訴確定。

全案緣於，公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例）外界俗稱「黨職併公職條例」於民國106年5月10日公布施行；條例第5條規定，溢領退離給與者，應自條例施行後1年內，令領受人或其經採認的社團專職年資所屬社團返還。

一審台北高等行政法院認定，請求權時效為1年，也就是考試院銓敘部須在107年5月11日以前合法送達書面處分書給關中，但是銓敘部遲至107年5月17日才送達給關中，公法上請求權時效已消滅，判返還關中新台幣351萬多元。

經上訴，二審最高行政法院認為，最高行政法院大法庭110年間裁定，社團年資處理條例提到「1年」期間，是訓示規定，不是消滅時效，政府仍有權追繳溢領退休金等，認定原判決有違誤，將原判決廢棄發回更審。

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北高行更一審認定，追討溢領退休金的原處分相關規定，已經由憲法法庭112年憲判字第3號判決並未牴觸憲法，且原處分並無違誤；關中爭執考試院銓敘部作成原處分時，已逾越時效規定的追繳期間，也不足採信，改判關中敗訴。

經上訴，最高行政法院今天做出判決，認為考試院與銓敘部做出的原處分，均符合社團年資處理條例的規定；原判決駁回，於法有據，關中上訴無理由，即關中敗訴確定。（編輯：方沛清）1140409