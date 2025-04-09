逆境中不退縮 模範母親元馨儀：過去點滴成為力量

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（中央社記者趙敏雅新北9日電）新北市模範母親代表元馨儀因家暴離婚，以交換日記陪伴女兒成長。她開餐館維生，長期掌廚勞動受傷，歷經8次手術。面對逆境永不退縮，她說：「過去點滴，成為現在的力量。」

新北市政府社會局今天發布新聞稿指出，114年模範母親代表元馨儀今年68歲，婚後丈夫沉迷於股票、負債累累，常向她索取金錢，若不給即拳腳相向，甚至以2名女兒性命為要脅。元馨儀不堪忍受，被迫簽下債務承擔及放棄2名女兒監護權，才得以離婚。

元馨儀透露，離婚後前夫禁止她探視女兒，但她擔心女兒成長，決定偷跑到女兒就讀的學校，經過與老師溝通，以每天交換日記的方式，了解女兒心事，陪她們度過青春期的迷惘。

元馨儀坦言，曾感到絕望，但一想到2名女兒，她決定好好活下來。耗時5年，她在基隆家扶中心協助下，由家事法庭取得2名女兒的監護權。

為了生活，元馨儀說，先在台北開江浙菜餐館，有次大廚下班後喝醉酒，隔天曠職沒上班，面對滿桌客人，她硬著頭皮下廚做菜。之後她回到新北市汐止區開餐館，此時已可自己擔任主廚，卻遭遇2次淹水，設備全毀，面對困難她始終不退縮。

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由於長期掌廚勞動，元馨儀說，她的右手轉軸肌斷裂，脊椎也受損，前後歷經8次手術。另一方面，元馨儀照顧罹患失智的母親長達10年，並在空檔時擔任醫院、學校、社區等志工。回首過往，元馨儀說，一切都成為現在的力量。

新北市長侯友宜下午與社會局長李美珍、汐止區長林慶豐等人，前往探視元馨儀時表示，她一路在困苦中成長茁壯，並教育2名女兒，她的堅強令人敬佩。侯友宜致贈後背包等禮物，祝福元馨儀榮獲模範母親，也鼓勵不斷打拚的她，好好旅行、享受人生。（編輯：龍柏安）1140409