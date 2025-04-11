前南投縣議員遭解職 陸配史雪燕提行政訴訟並求償

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（中央社記者林長順、李雅雯台北11日電）前南投縣議員、陸配史雪燕遭內政部以違反國籍法解除議員公職，提起訴願遭駁回。史雪燕今天表示將到台北高等行政法院提起行政訴訟，並向陸委會主委、內政部長等提出連帶賠償之訴。

陸委會副主委梁文傑在10日例行記者會上回應表示，大陸地區人民不是中華民國國民，根據入出國及移民法，中華民國國民是指具有中華民國國籍居住台灣地區設有戶籍國民或台灣地區無戶籍國民；行政院在2023年5月有通案說明解釋，大陸地區人民不是中華民國國民。

梁文傑提到，史雪燕論述一再地主張「大陸地區人民也是中華民國國民」，訴願被駁回後，又提行政訴訟，他必須提醒大家，大陸地區人民不是中華民國國民；「如果大陸地區人民本屬我國國民，我們應該讓他們可以參加健保」。

國民黨籍的史雪燕民國110年遞補成為南投縣首名新住民縣議員，111年競選連任落敗，任期至111年12月24日結束，任職僅約1年4個月。內政部去年12月以史雪燕未依國籍法規定，就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日1年內完成放棄並提佐證資料，而解除史雪燕的議員公職，史雪燕因此提起訴願，近日被駁回。

史雪燕今天上午在律師及數名陸配陪同下到台北地方法院前召開記者會，表示將正式向台北高等行政法院提起行政訴訟，並向「中華民國大陸委員會主委」、「內政部部長」、「行政院訴願委員會主委」及「相關承辦委員」提出連帶損害賠償之訴。

史雪燕指出，她跟台灣其他候選人一樣，是一步一腳印努力經營基層，經合法選舉產生的民選議員，卻被要求完成一個根本辦不到的放棄國籍程序。大陸不可能讓她放棄所謂的「中共國籍」，台灣又沒有對陸配提出任何解決辦法，她只能在人球般的困境中，進退兩難，猶如被夾在兩岸政治角力中的犧牲品，既難過又無奈。

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她說，取得身分證的陸配其實已是道道地地的台灣人，絕大部分人也長期在此落地生根，從養兒育女到照顧公婆，或深度參與社區發展、基層村里事務、長照，對台灣社會的付出與貢獻不可忽視，如今卻因政府對兩岸地位的錯置定位，以及兩岸政治關係的緊張，讓陸配的正當、合法權益被剝奪。

史雪燕表示，希望司法能夠秉持法理與程序正義，還給陸配參政權的正當性，也讓台灣的自由人權保障與民主價值更加完善。她強調，陸配們不應該是「次等公民」。（編輯：黃名璽）1140411