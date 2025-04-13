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尹錫悅內亂案明首開庭 若罪名成立最重可判死刑
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嘉義婦車禍被壓車底送醫亡 檢警追究違停車肇責

2025/4/13 15:29
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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義市7旬林婦日前騎機車經興業東路被汽車追撞並壓在車底，民眾駕堆高機救人，但林婦因腹腔嚴重出血仍於隔天不治，檢警調查車禍現場旁有一輛違停車輛，將追究車主肇責。

嘉義市消防局表示，湖內分隊救護車於10日上午執行救護勤務返隊途中，行經興業東路看見一輛休旅車與機車碰撞，女騎士被壓困在車底，當下消防人員立刻下車處置，同時通報請求救助器材車支援。

消防局指出，就在緊要關頭，一台載著推高機的拖板車恰巧經過現場，司機見狀主動加入救援行列，協助合力抬車救人，受傷女騎士在大家搶救下順利脫困，當時意識清楚，無明顯外傷，立即送醫治療。

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嘉義市警察局交通隊今天表示，43歲許姓女子駕駛自小客車於10日上午10時39分左右，由吳鳳南路左轉興業東路時，與騎機車沿興業東路往東方向的70歲林姓婦人發生碰撞，林女身體多處擦傷意識清楚，送醫治療，雙方當事人經酒測均無飲酒情事，不料，林婦於11日中午12時11分宣告不治。

檢警指出，檢警昨天相驗，初步研判林婦因腹腔嚴重出血致命；因事發現場旁有一輛違規停車的自小客車，將調查林婦是否為閃避違停車輛而發生車禍，進一步釐清發生車禍的因果關係，因此，將違停的車主林姓男子列為關係人，並通知到案說明，釐清肇事原因。（編輯：李淑華）1140413

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