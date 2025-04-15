黑吃黑集團與詐團車手共謀 取走贓款遭判刑

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）黑吃黑集團成員吳男與詐騙集團車手裡應外合，取走贓款32萬元，彰化警方循線逮獲吳男及黃姓詐團駕駛，2人近日被依詐欺取財罪各判1年4月、1年3月刑期；車手則由少年法庭審理。

根據台灣彰化地方法院判決書，吳姓男子於民國112年加入黑吃黑集團，由集團推派一名少年加入詐騙集團，擔任取款車手。

詐騙集團以假投資方式，與被害人相約面交新台幣32萬元，詐團成員黃姓男子開車搭載少年車手前往，並完成取款。

當黃男要載少年車手離開時，吳男等人以車輛阻擋，並手持武器走到其車旁，車手隨即攜帶贓款主動下車，坐進吳男車內，隨後吳男等人將車子駛離，吳男藉此獲得5萬元報酬；黃男眼見詐騙贓款被取走，趕緊回報上層遭到黑吃黑。詐團被害人事後也發現遭詐騙而報警。

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法官認為，吳男及黃男正值青壯年，不思循正當管道獲取所需，導致被害人財產受損害，並嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙歪風。

彰化地院考量2人犯後坦承全部犯行、參與情節及詐騙金額等，依成年人與少年共同犯三人以上、共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將黃男處有期徒刑1年3月，吳男處有期徒刑1年4月，並沒收犯罪所得5萬元。全案可上訴。另外，車手所涉詐欺等罪嫌，由少年法庭處理。（編輯：吳素柔）1140415