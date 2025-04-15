宜蘭縣消防局獲贈逾7000萬元裝備 提升救災能量

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭縣政府消防局自去年迄今，從各界獲得總價值逾新台幣7000萬元的器材與車輛，有助提升救災及救護能量，今天在縣府辦感謝儀式，向捐贈者致意。

消防局在縣府大廳舉辦「消防車、救護車及救災救護器材聯合捐贈典禮」，現場有來自各界共計18組捐贈者齊聚一堂，接受縣府感謝與表揚。

其中，捐贈者沈瑞瑾為紀念家族長輩的兄弟情誼及祖父母的樂善好施，分別以他們的名字，捐贈1輛救護車及2輛消防警備車，命名為「萬里象隨」、「萬里樹隨」與「萬里獅隨」，期盼延續家族的愛，攜手守護民眾的生命安全。

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消防局表示，自去年迄今，先後獲得1輛價值超過1000萬元的鷗翼救助器材車、4輛救護車、9輛消防警備車，還有各式救災與救護相關器材，可分別用於災情勘查、災害救援，大幅提升救災機動性，總價逾7000萬元。

此外，鷗翼救助器材車是消防局成立以來所受贈最高單價的車輛，也是消防局從未有過的最新式器材車，可存放大量救災器材及物資，供長時間救災使用。消防局今年預計參加特種搜救隊國家認證計畫，這部車輛為不可或缺的一部分。（編輯：郭諭儒）1140415