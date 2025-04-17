嘉縣朴子桌遊店員遭人劃傷 警方查緝2嫌到案

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉義縣朴子市四維路一間桌遊店昨天發生消費糾紛，謝姓員工遭2名男子攻擊受傷送醫，警方當晚查緝陳姓與賴姓2名犯嫌到案，並查扣作案刀械1把，依殺人未遂、重傷害罪嫌送辦。

嘉義縣警察局朴子分局今天發布新聞稿表示，昨天中午在朴子市四維路一間桌遊店外，一名謝姓店員疑因消費糾紛與人發生口角，遭2名男子攻擊，手腳受傷送醫後無生命危險。

警方說，經警方組成專案小組追查，於當日晚間查緝陳姓與賴姓2名涉嫌男子到案，並查扣作案刀械1把。陳嫌到案供稱與林姓男子是好友關係，知悉林男與店家有口角衝突受到委屈，遂夥同賴嫌前往店家找謝男理論討公道。

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警方調查，2嫌與謝男從店內爭執到店外，因店內有其他在場人士勸架，2嫌誤認是謝男找人前來助勢，一時情緒氣憤上頭至車上取刀械威嚇自保，謝男見狀仍持續對2嫌叫囂，致陳嫌心生不滿揮刀劃傷謝男右手上臂、右腳2處，賴嫌見狀攔阻陳嫌後即開車駛離現場，並將犯案刀械丟於朴子市某路旁草叢逃逸。

警方表示，謝姓員工送醫後無生命危險。全案訊後依殺人未遂、重傷害等罪嫌，將陳姓與賴姓2嫌移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1140417