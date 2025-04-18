欠勞健保費90萬 牙科器材行老闆借錢還清保住房產

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化鹿港鎮1間牙科醫療器材行積欠勞健保費90多萬元，原以透天厝作為擔保辦分期付款付清，不過負責人繳款不正常，行政執行署派員查封透天厝，負責人才向友人借款繳清欠款。

法務部行政執行署彰化分署主任陳亮才接受媒體聯訪指出，彰化縣鹿港鎮1間牙科醫療器材行從民國107年開始，發生欠繳勞健保費情形，分署人員發現器材行名下無財產，截至110年欠費金額已累計至新台幣90多萬元。

彰化分署說明，分署書記官通知器材行負責人需提清償計畫，但負責人屢傳不到，執行人員持拘票將負責人拘提到場，負責人妻子才提供1棟透天厝作為擔保，並約定以分期付款方式繳清。

彰化分署指出，器材行負責人因經濟狀況不佳未按時繳款，又因聘請新員工產生欠費，執行人員多次打電話催繳，但負責人還是無法如期繳款，因此決定廢止分期並查封負責人妻子的透天厝。

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彰化分署表示，器材行負責人向書記官說明，希望分署不要拍賣房子，以免引起家庭糾紛，另表示會向地下錢莊借錢清償，書記官立馬勸負責人尋找其他資金來源，以免犯下大錯。

彰化分署指出，後來器材行負責人拿著向友人借來的166萬多元將欠款繳清，也感謝友人願意先借錢代償，等到房子查封登記塗銷後，會拿房子向金融機構貸款，再把錢還給友人。（編輯：李錫璋）1140418