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花蓮吉安警局長林俊廷內部管理不善 到任未滿1年遭調職

2025/4/18 17:46（4/18 18:30 更新）
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花蓮縣吉安警分局長林俊廷（右1）到任不到1年，近日多名屬下申請調職、辭職。縣警局指出，經啟動內部考核機制，認為林俊廷內部管理方式有爭議，領導統御不佳、工作上也沒有突出表現，報請內政部警政署做出職務異動。圖為林俊廷2024年8月2日接任吉安警分局長交接典禮。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年4月18日
花蓮縣吉安警分局長林俊廷（右1）到任不到1年，近日多名屬下申請調職、辭職。縣警局指出，經啟動內部考核機制，認為林俊廷內部管理方式有爭議，領導統御不佳、工作上也沒有突出表現，報請內政部警政署做出職務異動。圖為林俊廷2024年8月2日接任吉安警分局長交接典禮。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年4月18日
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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮縣吉安警分局長林俊廷到任不到1年，近日多名屬下申請調職、辭職，經花蓮縣警局調查，認為林俊廷內部管理不善、領導統御不佳，經內部考核機制將林調職，21日交接。

林俊廷去年8月到任花蓮吉安警分局，任職不到1年就遭警政署調任到基隆市警察局警務參，引起內部議論，甚至傳出林俊廷與黑道聚餐等傳聞。

花蓮縣警察局今天否認，並未接獲交往不當等檢舉，職務異動原因是內部管理不當，造成下屬人心浮動。

吉安警分局3月下旬，陸續有2名組長申請統調、1名所長請辭，花蓮縣警局認為原因不單純，主動調查。有同仁反映，林俊廷情緒控管不佳，容易情緒化對下屬飆罵，加上個性較急，還沒釐清就先罵人，讓下屬難以忍受。

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花蓮縣警察局指出，經啟動內部考核機制，認為林俊廷內部管理方式有爭議，領導統御不佳、工作上也沒有突出表現，報請內政部警政署做出職務異動。

至於外傳林俊廷與黑道不當交往情形，花蓮縣警局指出，沒有接獲檢舉，也無具體事證，會持續了解，若涉不法將追辦。（編輯：李淑華）1140418

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