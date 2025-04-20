台中逢甲商圈連2起偷拍女性裙底案件 警逮人送辦

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中逢甲商圈昨晚接連發生2起男子涉嫌持手機偷拍女性裙底案件，經民眾發現制止後報案，警方到場逮人，並分別查扣2人手機及相關影像作為證物，全案警詢後依法送辦。

台中市警察局第六分局今天表示，警方19日分別於晚間10時20分、晚間11時獲報，位於西屯區福星路的逢甲商圈，有男子涉嫌對女性偷拍，立即派員到場了解。

警方調查，第1起案件為19歲陳姓男子涉案，他獨自1人於福星路散步時，疑似趁被害女子不注意，以手機偷拍對方裙底，遭在場民眾察覺異狀喝斥並上前制止後，向警方報案。

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另1起案件於上件不遠處，又發生55歲樓姓男子以類似手法對女性偷拍，亦遭目擊民眾當場制止，並協助控制涉案人行動後報案。

2起事件警方在獲報後，均立即到達現場，並分別查扣2人手機及相關影像作為證物，經現場目擊民眾指證以及對陳姓、樓姓男子詢問後，全案依妨害秘密罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：張雅淨）1140420