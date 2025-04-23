查察妨害選舉罷免 法務部：有聞必查、有案必辦

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）立法院今天就公務人員於選舉罷免程序如何恪守行政中立、秉持公正執法進行專報。法務部說，已責令最高檢察署督導妨害罷免查察，秉持「有聞必查、有案必辦」，不預設立場。

立法院司法及法制委員會今天上午邀請司法院副秘書長、法務部部長等率所屬單位列席就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告 並備質詢。

法務部報告指出，本次中央及地方公職人員罷免程序陸續於各地展開，從提議、連署及罷免投票，為使各階段程序妥適進行，已責令最高檢察署督導台灣高等檢察署統籌妨害罷免查察工作，秉持公正執法。

報告指出，為確保本次罷免程序公正、平和，督請最高檢察署依循歷年查察妨害選舉模式，從政策面、組織面、查緝面及宣導面等4大面向加強整備，統整查察機關量能、凝聚查緝共識，嚴查所有妨害罷免不法行為。

政策面部分，檢察機關依法獨立行使職權，秉持「有聞必查、有案必辦」的態度，不預設任何立場，對於具體個案若涉犯罪，毋枉毋縱。

組織面則由最高檢察署統籌，建立以各地檢署為核心的查察妨害罷免團隊，結合轄區警察、調查、廉政、移民等各查察機關，隨時迅速因應。

至於查緝面部分，各地檢署與查察機關、選務機關及戶政機關建立橫向聯繫，除嚴查現階段提議、連署不法行為外，若正式進入罷免投票，也會掌握妨害罷免情資，且針對選情激烈地區、買票高風險對象及可能的選舉賭盤佈建情資。

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宣導面則由公私部門協力宣導，並於符合偵查不公開作業辦法規定下，適時發布新聞。

法務部指出，秉持依法行政原則，嚴守偵查不公開及正當法律程序，樹立打擊不法、維護公益的良好形象，務求貫徹「客觀公正、杜絕不法」的目標。（編輯：張銘坤）1140423