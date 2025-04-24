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聲押黃呂錦茹遭駁北檢抗告成功 北院將再開羈押庭

2025/4/24 15:40（4/24 15:57 更新）
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圖為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前中黑衣）19日清晨步出離開北院。中央社記者翁睿坤攝 114年4月19日
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（中央社記者謝幸恩台北24日電）國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免提議書偽造案遭北檢聲押，經台北地院裁定駁回。案經北檢抗告，高院認為黃呂錦茹是否罪嫌不足，尚有研求餘地，今天撤銷原裁定，發回更裁。

台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，17日展開搜索、約談行動。檢察官認定黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

北院19日裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回；初文卿、姚富文羈押禁見。北檢檢察官不服裁定，22日對黃呂錦茹的部分提出抗告。台灣高等法院今天做出裁定。

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高院認為，原審認為黃呂錦茹罪嫌不足，而駁回檢察官羈押聲請，但這與卷內同案被告、相關證人供證，罷免案提議人名冊、罷免案提議人名冊查對結果、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，所呈現黃呂錦茹對本案犯罪事實有相當程度參與之情節不符。

高院裁定指出，黃呂錦茹是否罪嫌不足，尚有研求餘地。檢察官抗告指摘原裁定未詳細審酌卷內相關事證，為有理由，因此撤銷發回原審法院更為裁定。（編輯：蕭博文）1140424

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