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鄭銘謙指考慮基隆特殊性清晨上門 林沛祥：很難看

2025/4/23 20:36（4/23 21:02 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆地檢偵辦罷免立委林沛祥提議書涉偽造，日前清晨至當事人住家按門鈴引發議論，法務部長鄭銘謙今天說，是考慮基隆特殊性。林沛祥說，鄭銘謙不要下太多指導棋，很難看。

中選會告發國民黨立委林沛祥罷免案有116件提議書涉嫌偽造，基隆地檢署18日指揮警調，針對116件提議書，持傳票前往當事人住家展開初步釐清，並請當事人在筆錄上簽名確認。

民進黨立委陳培瑜今天在立法院質詢鄭銘謙，請問可以這樣辦案嗎，這是正常調查程序嗎。

鄭銘謙說，檢察官有簽發傳票，請司法警察送達，合乎刑事訴訟法第61條規定，屬於合法行為。為何要在清晨6時（送達），「我們是考慮到基隆的特殊性，因為基隆的民眾絕大部分在外地工作，避免被傳喚對象還要再跑一趟，所以我們就專人送達」。

林沛祥表示，在這份清晨查訪名單中，有多少是年邁長輩，有多少是早出晚歸的基層上班族，鄭銘謙口中的「基隆人」到底是指誰。

林沛祥指出，最近行政部門的高層似乎都對一般民眾的生活有些「浪漫化」的想像。鄭銘謙說基隆人清晨6時起床是習慣。呼籲鄭銘謙不要對檢調下太多指導棋，這樣很難看，也很難自圓其說。

林沛祥表示，支持查假、查偽，但請依法也請有情理，呼籲法務部正視外界關切，釐清程序是否妥當，也希望未來檢調在偵辦過程中能夠更加周延、謹慎，以免影響人民對司法公正的信任。

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林沛祥罷免案領銜人陳青逸指出，尊重司法機關調查權責，也希望司法機關能尊重基隆民眾睡覺的基本人權。就是因為基隆人在外縣市工作必須早出晚歸，清晨在家中休息的個人隱私更需要被尊重。

陳青逸指出，如果當初基隆市選委會覺得提議人名冊有疑慮，應該依法行政寄出116份查詢單，如此18日也不會有警察登門按門鈴擾民的情況，也呼籲基隆市選委會應嚴守行政中立，切勿徇情枉法。（編輯：方沛清）1140423

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