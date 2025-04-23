罷免不實連署案2被告獲交保 高院駁回新北檢抗告

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（中央社記者劉世怡台北23日電）新北檢偵辦綠營立委遭提議罷免涉不實連署案，聲押譚鎮耀、王昱人等人，新北地院裁定交保。檢察官提起抗告。台灣高等法院今天認定譚鎮耀、王昱人交保處分並無違誤，駁回抗告。

此外，同案被告謝慶認、蔡甘子、羅大宇等3人獲法院裁定交保，新北地檢署提起抗告，台灣高等法院昨天已駁回確定。

全案緣於，新北地檢署接獲民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，查證相關資料後，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

檢方15日指揮搜索國民黨板橋區黨部主任謝慶認等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處，複訊後將謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華，提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人聲押禁見。

新北地院16日開羈押庭審理後，認為被告等6人涉犯刑法行使偽造私文書、個資法的非法利用他人個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，惟審酌被告等人涉案情節、分工角色、行為態樣，檢察官偵查進度及比例原則，諭令蔡甘子具保新台幣3萬元、謝慶認具保20萬元、羅大宇具保20萬元、應大華具保15萬元、王昱人具保20萬元、譚鎮耀具保20萬元，均限制出境、出海6個月，及限制住居。

新北檢不服新北地院裁定交保，認為謝慶認、蔡甘子、羅大宇、譚鎮耀及王昱人等5人有勾串、滅證之虞，提起抗告，案件由台灣高等法院審理。另應大華部分，檢方不抗告。

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高院合議庭審理後，今天下午認定譚鎮耀、王昱人涉犯個資法等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串證及滅證之虞，惟卷內有客觀事證可供調查或鑑定，非必完全仰賴被告與共犯間一致供述始可釐清。

高院指出，藉由具保及限制住居、出境、出海等手段，應可替代羈押而確保偵查程序的順利進行，原審裁定譚鎮耀、王昱人交保並無違誤或不當。檢察官抗告為無理由，應予駁回。（編輯：蕭博文）1140423