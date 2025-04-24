檢調搜索國民黨宜縣黨部帶走2人 疑與綠委陳俊宇罷免案有關

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）中國國民黨宜蘭縣黨部今天遭檢調搜索，帶走2名黨工。據了解，疑似與罷免民進黨立委陳俊宇連署案有關，全案將移送宜蘭地方檢察署複訊。

檢調清晨兵分多路，分別前往國民黨宜蘭縣黨部及罷免陳俊宇連署案領銜人李惠玲等處所搜索，並約談相關人員，全案朝刑法偽造文書與個人資料保護法偵辦。

縣黨部方面，檢調人員歷經5個多小時調查，中午12時許帶走1箱文件，以及汪姓男黨部人員與李姓女黨工，共2人。

陳俊宇透過新聞稿表示，他尊重司法的調查，也重申罷免是人民的權利，他始終尊重，也願意與縣民溝通；但這件連署罷免他的案件過程中，竟疑似有代抄名冊、偽造文書，甚至有死亡連署的情形，這已非單純行使權利，而是對民主制度的踐踏。

陳俊宇說，他無法接受特定政黨或特定人士，以疑似違法的手段操弄民意、製造對立，相信司法會還給社會一個公道，也讓宜蘭縣民的權利不再被踐踏。

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國民黨籍宜蘭縣議員黃琤婷表示，這不是偵辦，是打壓；不是民主，是赤裸裸的政治追殺，人民依憲法所享有的罷免權，是民主制度的基石，卻在今天遭遇司法干預與政治威嚇，令人憂心。

她認為，民進黨頻頻出招，動用司法與檢調的真正目的昭然若揭，無非是要讓人民噤聲、不敢上街、不敢參與罷免行動。這種手段，已侵害台灣得來不易的民主基石。（編輯：張銘坤）1140424