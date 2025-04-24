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國民黨宜蘭縣黨部被搜 蔣萬安：盼司法秉公處理

2025/4/24 15:16（4/24 15:38 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北24日電）國民黨宜蘭縣黨部今天遭搜索，台北市長蔣萬安表示，希望司法秉公處理、標準一致；針對公民團體推動罷免藍委，蔣萬安說，會跟北市國民黨立委站在一起，只要對市政有幫助都全力支持。

中國國民黨宜蘭縣黨部今天遭檢調搜索，帶走2名黨工。據了解，疑似與罷免民進黨立委陳俊宇連署案有關，全案將移送宜蘭地方檢察署複訊。

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蔣萬安今天赴議會民眾黨團報告重大法議案，會後被媒體堵訪時問及此事，他表示，一再強調希望司法秉公處理、公平公正、標準一致。

針對公民團體宣布北市5名被提罷免的藍委皆已突破二階門檻，蔣萬安重申，一定跟國民黨北市立委站在一起，無論是推動市政還是選區需求，能對市政有幫助就全力支持。（編輯：蕭博文）1140424

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