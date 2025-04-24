台南查獲弘仁會暴力詐欺集團 逮12人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南24日電）以竹聯幫弘仁會潘姓男子為首的暴力集團，涉嫌在台南吸收成員從事詐欺牟取不法利益，還曾有旗下成員黑吃黑私吞款項，遭其餘幫眾凌虐毆打，警方先後拘提潘男等12人移送法辦。

台南市政府警察局刑警大隊今天發布新聞稿指出，刑大獲報後調查發現，此集團為擴展勢力，還吸收少年加入參與詐騙或暴力犯行，與佳里分局、第六分局共組專案小組展開蒐證、監控，並報由台南地檢署指揮偵辦，深入追查掌握潘男等人住所及據點。

透過 Google News 追蹤中央社

台南市刑大表示，專案小組先後拘提潘男及集團成員共12人到案，並同步搜索多處據點，查扣各式刀械7把、十字弓1把、自小客車1輛、棍棒1批及幫派標幟帽子、紅包袋等證物，全案依恐嚇取財、詐欺及違反組織犯罪防制條例等罪，移送台南地檢署偵辦。

台南市刑大指出，台南市警局自9日至22日執行第2次全國同步掃黑、打詐行動專案，共檢肅幫派犯罪組織治平對象6人、成員31人，及查獲詐欺集團55件303人，查扣不法利得計新台幣2800餘萬元；另威力掃蕩臨檢幫派犯罪組織圍事及經常活動處所，壓制黑幫分子，打擊詐欺犯罪。（編輯：吳素柔）1140424