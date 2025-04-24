彰化警局首映反詐電影 警局長：假投資詐騙最猖獗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）藝人方季惟主演的反毒反詐公益電影「曙光詐現」，今天在彰化縣警察局禮堂舉辦首映會，也在影片客串的彰化縣警察局長陳明君說，詐騙型態仍以假投資為最多，警方將持續打詐。

「曙光詐現」公益電影首映會下午在彰化縣警察局6樓禮堂舉行，出席的有彰縣警局長陳明君、扮演刑警大隊長的藝人方季惟等人，「曙光詐現」電影由方季惟扮演刑警大隊長，帶領其他藝人扮演的警察同仁打擊詐騙犯罪，陳明君也客串一角，在影片裡頒獎給打詐績效卓越的方季惟。

陳明君致詞時說，今年1月至3月，縣內詐騙案件型態仍以假投資為最多，財損金額為新台幣6億2000多萬元；網路詐騙排名第二，財損985萬；假買家騙賣家排第三；假中獎通知詐騙排名第四。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳明君指出，網路賣家最近也成為詐騙集團鎖定對象，呼籲賣家只要聽到「付款失敗」、「帳戶凍結」、「需金流驗證」等關鍵字，就有可能是詐騙，可撥打165反詐騙專線，同時回報所屬社群平台管理員，也可至「打詐儀錶板」網站進行檢舉或報案。

縣警局指出，以電影方式宣導防詐，顛覆宣傳模式，警方結合民間演藝人員聯手宣導防詐，是警民合作的最佳體現，「曙光詐現」公益電影未來也將到全台各地進行展演。（編輯：李淑華）1140424