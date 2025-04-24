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台中男大生帶玩具長槍校園把玩 違社維法裁罰5千元

2025/4/24 18:24
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（中央社記者蘇木春台中24日電）楊姓男大生日前攜玩具長槍到中興大學內並拿出把玩，警方獲報到場查處，他稱帶玩具槍是要下課跟友人到夜市射氣球；警方依法函送裁處，台中地院日前依違反社維法裁罰新台幣5000元。

台中市警察局第三分局今天表示，警方3月26日晚間8時多獲報，南區中興大學內有民眾攜帶槍械到校，警方立即派員到場查處。

經警方到場調查，發現23歲楊姓男大生，攜帶黑色皮革長袋至校園，袋內有玩具長槍等物，並於公眾場合拿出把玩，經旁人發現後報案。

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楊男向警方供稱，他因陪同友人下課後，欲前往夜市射擊氣球，故攜帶長槍到校。全案警詢後，將楊男依違反社會秩序維法函請法院裁罰，日前經台中地方法院簡易庭裁處5000元。全案可抗告。

警方呼籲，民眾若有活動須使用仿真道具或槍械模型，應謹慎評估使用及攜帶方式，並應妥善收納，且無正當理由攜帶與真槍外觀相似的玩具槍械，已違反社會秩序維護法相關規定，切勿以身試法。（編輯：陳仁華）1140424

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