不滿祖產分配及祭拜問題砍死哥 7旬翁判13年半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化25日電）彰化縣員林市高姓老翁因不滿祖產分配、祭拜問題等，與哥哥素來不睦，去年春節前夕持斧頭及折疊刀殺死哥哥，事後逃逸至南投縣遭逮，彰化地院審結，依家暴殺人罪處13年6月刑期。

台灣彰化地方法院今天發布新聞稿指出，70歲高姓老翁與哥哥同住在員林市三合院，去年2月7日下午4時許，老翁從隨身手提袋內拿出斧頭揮擊哥哥頭部14次，再持摺疊刀刺向哥哥胸部4次，致哥哥頭部及前胸多處撕裂傷等，送醫不治，全案移由國民法官法庭審理。

被告老翁案發後經員警檢視，身上沒有明顯外傷，難認遭受攻擊，而被害人未見明顯防禦傷勢，可認是不及防備即遭攻擊。

彰化地方法院國民法官法庭指出，被告犯後即到貨車內，不念及手足之情，放任重傷的哥哥在寒冬中流失生機，殺意鮮明，且分2階段攻擊，殺意甚堅。

被告雖辯稱案發時，要和哥哥討論三合院空間使用、祖產分配及祖先牌位祭拜等事宜，但他直接登門尋訪哥哥，且犯後逃離現場，丟棄凶器，回到車上更衣、躲藏，因此難認是與哥哥相談間臨時突發殺意。

國民法官法庭認為，被告與被害人長期不睦，行凶動機應是日積月累而致，但被告不尋求和平排解，竟因生活瑣事萌生殺機，犯案動機難以令人同情；被告無前科，擁有傳統工藝技能並多方傳授，能與他人和平互動，發揮正面影響力，應具有是非判斷、做出正確抉擇能力。

透過 Google News 追蹤中央社

被告犯案之初雖坦承犯行，但偵查時曾改口主張他是正當防衛，其雖於審理期間再度坦承殺人，節省部分司法資源，但法官審酌其對犯案動機、衝突細節等說明，仍有歸咎被害人傾向，認為他欠缺反省實據，更讓被害人兒子當庭難以諒解，遑論賠償損失。

法官考量，被害人生前與兒孫往來密切，其喪命造成親族巨大心理傷痛，有不容忽視的外溢效應，參酌檢察官求刑15年、辯護人及被告願受刑11年、被害人親屬希望其判無期徒刑以免出監造成親族間恐慌等，一審依家暴殺人罪判處13年6月刑期，可上訴。（編輯：陳政偉）1140425