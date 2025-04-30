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桃園八德區公所外汽車撞上2行人 命危搶救中

2025/4/30 13:52（4/30 14:11 更新）
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桃園市八德區公所前30日上午發生嚴重車禍，有汽車因不明原因衝撞公所圍牆、撞上圍牆旁的2名行人，造成行人命危。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年4月30日
桃園市八德區公所前30日上午發生嚴重車禍，有汽車因不明原因衝撞公所圍牆、撞上圍牆旁的2名行人，造成行人命危。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年4月30日
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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市八德區公所前今天上午發生嚴重車禍，有汽車因不明原因衝撞公所圍牆、撞上圍牆旁的2名行人，行人命危，車上駕駛及乘客則意識清楚，4人皆送醫，詳細肇事原因待釐清。

桃園市政府消防局表示，上午10時46分接獲報案，在八德區八德區公所前發生嚴重車禍，現場為汽車與行人發生交通事故，共有4人受傷、其中2人受困車內，消防人員將車體撐開後將人脫困。

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警方初步調查，當時67歲陳姓男子駕駛自小客車搭載71歲趙姓女子，行經八德區興豐路與中山路口時，因不明原因衝撞八德區公所圍牆，撞上圍牆旁的行人58歲戴姓男子和48歲陳姓女子。

消防局表示，陳女外傷嚴重無呼吸心跳、送往聖保祿醫院；戴男外傷嚴重無呼吸心跳、送桃園醫院；陳男意識清楚、送桃園醫院；趙女左胸及左手腕疼痛、意識清楚，送聖保祿醫院。警方已將肇事車輛移置保管，通知鑑識人員採證，詳細肇事原因尚待釐清。（編輯：林恕暉）1140430

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桃園市八德區公所前30日上午發生嚴重車禍，有汽車因不明原因衝撞公所圍牆、撞上圍牆旁的2名行人，造成行人命危，駕駛及副駕駛一度受困車內。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年4月30日
桃園市八德區公所前30日上午發生嚴重車禍，有汽車因不明原因衝撞公所圍牆、撞上圍牆旁的2名行人，造成行人命危，駕駛及副駕駛一度受困車內。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年4月30日
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