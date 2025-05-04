國3關廟段深夜跑車疑自撞外側護欄 男駕駛身亡

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）一輛保時捷跑車昨天深夜行經國道3號北向台南關廟路段，不明原因自撞外側護欄，車輛毀損變形嚴重，救護人員將受困男性駕駛救出時，已明顯死亡，確切肇因待調查釐清。

保持捷跑車昨天深夜11時許疑自撞外側護欄，導致車體嚴重毀損變形，疑似還有護欄插入車內情況，車上1人受困，現場一片凌亂。

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國道公路警察局第八公路警察大隊善化分隊長鄭朝應今天接受媒體聯訪表示，昨晚11時12分接獲報案，指稱於國道3號北向358.6公里處有車輛自撞護欄事故，員警抵達現場發現為一輛自小客車撞擊外側護欄肇事，占用中線及外側車道，一男性駕駛人受困車內，立即通知救護單位協助處理。

鄭朝應指出，救護人員於11時47分確認駕駛死亡，經由殯葬人員協助處理，現場於凌晨1時51分處理完畢恢復通車，駕駛飲酒情形待檢測，相關肇事原因尚待釐清；同時呼籲用路人，行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，並注意前方動態及保持安全距離。（編輯：陳仁華）1140504