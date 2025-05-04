女大生誤信中獎遭詐手續費 偕台中警誘出詐團逮1人

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（中央社記者蘇木春台中4日電）蔡姓女大生日前誤信詐團通知中獎5萬，匯出數千元「手續費」後，又被要求寄出存摺「領獎」；她驚覺有異向台中警報案，配合警方誘出詐團成員逮人法辦，警續溯源調查釐清。

台中市警察局第四分局今天表示，大墩派出所今年4月間接獲23歲蔡姓女大生報案稱，自己遭詐騙集團詐財，並險些將存簿、金融卡與密碼寄給對方，警方獲報後展開調查。

警方查出，蔡女日前接獲手機LINE訊息，誤信自己幸運中了新台幣5萬元獎金，為領取獎金，便依對方指示匯出數千元「手續費」，接著對方又以「需要匯款帳戶資訊」為由，要求蔡女交出名下存簿、金融卡與密碼。

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蔡女配合將金融卡與存簿包裝寄出，但在寄出後發覺有異，緊急停卡並聯繫物流公司攔截包裹，成功阻止個資外洩；詐團發現未收到包裹，便致電催促寄件，並指定將金融卡寄送至台中某便利商店門市，蔡女事後便到警局報案。

經蔡女與警方配合，員警成功在便利商店內逮捕到場取件取簿手33歲張男，警方並當場查扣相關證物；全案警詢後依詐欺、洗錢防制法將張男移送台中地檢署偵辦，並向上溯源擴大追查詐團成員。（編輯：陳仁華）1140504