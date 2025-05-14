台美司法互助破感情詐財1.7億案 中檢起訴1女1男

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（中央社記者蘇木春台中14日電）詐團幹部廖姓女子長期滯留海外，以感情詐騙3名美籍被害人新台幣1.7億餘元，廖女返台時落網，透過台美司法互助、台籍檢察官赴美訊問共犯後，中檢日前將廖女與共犯2人起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，36歲廖女為詐騙集團高階幹部，並邀請39歲黃男擔任車手頭，民國112年6月間，廖女假冒不知情2名友人，持護照在美國境內銀行機構開設數家公司金融帳戶。

廖女再以感情詐騙為手段，先以小額投資獲利取信被害人後，再要求匯款到指定公司帳戶，或指示肖姓、孫姓成員（美國籍，由美方偵辦）出面取款，廖女再將犯罪所得存入不知情廖母帳戶內，及購買名錶、鑽石與虛擬貨幣比特幣、泰達幣，並購買進口轎車供不知情廖父使用。

3名美國籍被害人陸續遭騙532萬餘美元，依當時匯率折算新台幣約1億7052萬餘元，並向美國警方報案；因廖女長期滯留海外，美方先提供台方相關犯罪事證，待廖女於今年1月24日農曆年節前返國時，在桃園國際機場遭拘提到案，經檢方複訊後聲請羈押禁見獲准。

涉案詐騙集團其他成員分別在美國田納西州納許維爾、加州洛杉磯遭逮捕起訴，經台美雙方溝通後，先由美國國土安全調查署團，於今年3月間依台美司法互助協定赴中檢調查取證，美國檢察官以視訊方式參與訊問廖女等被告，雙方並進行證物移交。

另外，檢方指出，在台灣高等檢察署支援赴美調查經費下，今年4月間由中檢主任檢察官率刑事局國際刑警科辦案人員赴美研商，並在美方執法部門協助下，由檢察官直接訊問案件共犯，取得關鍵證詞，成為台美刑事司法協定合作下關鍵里程碑。

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全案經中檢偵辦後，日前依據相關證據，將廖女與黃男2人，依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、洗錢法制法、護照條例等罪嫌起訴，並建請法院量刑廖女合併應執行10年、黃男5年。

此外，廖女遭查扣名錶、鑽戒等物，檢方已委由行政執行署台中分署拍賣，拍賣所得連同查扣現金，日後將依刑事訴訟法、國際刑事司法互助法返還美方。（編輯：陳仁華）1140514