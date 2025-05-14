高市連3天酒駕大執法 2天已取締61件

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄市警察局自12日起展開一連3天酒駕大執法，繼首日就取締26件後，昨天再取締酒駕案35件；其中吳姓男子無故將車停在路中央，酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦。

高雄市警察局5月12日至5月14日展開取締酒駕大執法，首日取締酒駕案件26件，大執法第2天經統計取締酒駕案件計35件。

交通警察大隊指出，昨天晚間8時54分在鳳山區光遠路發現56歲黃姓男子駕駛自小客車交通違規，經員警實施攔檢，發現黃男渾身散發酒氣，經施以呼氣酒精濃度檢測，酒測值超標。

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另外，昨天晚間11時30分許在三民區建國、站西路口也發現37歲吳姓男子無故將車停於路中央，經員警上前盤查發現吳男渾身散發酒氣，經施以呼氣酒精濃度檢測，酒測值超標，2案均依違反刑法公共危險罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

高雄市警察局交通警察大隊長黃元民呼籲，警方對於違規酒駕取締作為絕對不會鬆懈，將持續、無限期執行取締酒駕工作，展現杜絕酒駕決心。（編輯：陳仁華）1140514