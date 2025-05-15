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涉不實記載使業者得標 氣象署前科技佐起訴

2025/5/15 10:21
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（中央社記者謝幸恩台北15日電）中央氣象署前秘書室科技佐徐姓男子，明知業者投標文件錯誤且涉嫌圍標，卻涉嫌於文件上記錄合格等不實記載，使業者順利得標。台北地檢署今天依偽造文書罪起訴徐男。

起訴指出，徐男時任交通部中央氣象局（已改制為中央氣象署）秘書室總務第一科技佐，負責辦理氣象局「國際會議廳桌上型麥克風系統汰換標案」等標案。

檢方表示，民國110年間，徐男明知3名業者投標文件錯誤且涉及圍標，仍於文件上記錄「審查合格」等語，藉此使特定業者得標，損害氣象局辦理採購作業的正確性。案經法務部調查局台北市調查處接獲檢舉，並報請檢方偵辦。

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檢察官認為，徐男涉犯刑法行使公務員登載不實公文書罪，另3名業者涉犯政府採購法以詐術使開標發生不正確結果罪，事證明確，今天依法提起公訴。

至於，徐男被控涉及貪污治罪條例圖利罪的部分，檢察官指出，由於徐男與其配偶，均無顯不相當的消費或大額資金提存，也查無積極證據顯示有圖利業者的犯行，認定罪嫌不足，此部分予以不起訴處分。（編輯：方沛清）1140515

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