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涉權勢猥褻女助理 不孕科男醫師被起訴

2025/5/15 19:23
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（中央社記者謝幸恩台北15日電）葉姓不孕科男醫師被控利用權勢對女助理舔耳、摸臀等猥褻行為，案經女助理提告。士林地檢署偵查後認定，葉男犯行事證明確，日前依利用權勢猥褻罪起訴。

起訴指出，葉男明知醫師與診所助理有業務監督關係，透過診所業務監督的權力、機會，民國112年1月27日，被害女助理在櫃台收拾時，葉男坐在診間椅子上表示「妳坐在我大腿，教妳怎麼做耳朵上的愛撫」遭女助理拒絕。

葉男又要求女助理坐在他大腿上，女助理迫於害怕工作遭刁難，且離開診間的唯一動線必須經過葉男，只好曲意順從，而靠近站在葉男身旁。

葉男伸手觸碰女助理耳朵，朝耳朵吹氣，以舌頭舔耳，舔手指、手背；葉男要求女助理坐在他大腿上，摟女助理的側腰。

女助理欲離開時，葉男隨即雙手環抱住女助理，並徒手上下撫摸女助理背部及臀部，以此方式猥褻得逞。案經女助理提告，全案曝光。

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檢方指出，女助理曾於案發後，哭著向葉男妻子、其他診所員工與友人提及事件經過，並曾向其表示對葉男感到噁心、畏懼等情緒反應，並接受心理諮商。

檢方認定，葉男與女助理間有上下從屬支配的關係，且葉男行為使告訴人感到嫌惡，屬猥褻行為無誤，事證明確，依利用權勢猥褻罪起訴。（編輯：張銘坤）1140515

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