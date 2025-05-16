少女參加夏令營溯溪溺斃 負責人、教練等3人遭起訴

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）竹縣黃姓少女去年參加夏令營，在溯溪活動溺斃，新竹地檢署今天表示，案件偵結，營隊缺乏應變措施致意外發生，將邊姓負責人及2名教練依過失致死罪嫌起訴。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，邊姓男子為公司實際負責人，對外以教育訓練營地與民宿名義，在尖石鄉經營營隊活動，由徐姓、張姓男子擔任教練。但徐男所持溯溪證照已過期未展期，張男則未具相關證照，皆不符合法定教練資格。

檢方指出，邊男去年5、6月間以教育訓練營地名義，對外招收國小至高中生參加夏令營，並於7、8月間舉辦共5梯次，活動內容包括溯溪、野炊、山訓及漆彈等。

檢方指出，其中，黃姓少女參加營隊進行溯溪活動時，適逢颱風過境，溪水湍急，但2名教練僅草率試水後即決定地點，現場未設緊急應變措施，安全人力也未達規定，僅由2人帶領14名學員輪流進行活動。

檢方表示，黃姓少女下水後遭漩渦拉扯沉沒，2名教練雖下水搜尋，徐男因體力不支返營求援，僅張男留在現場尋找。另1名陳姓教練趕到後發現少女，合力救起，並等消防員到場搶救，但少女仍因溺水窒息，急救無效死亡。

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檢方指出，邊男與2名教練明知第4天行程為溯溪，卻未選擇平緩的梅花溪，執意帶學員前往湍急且落差大的錦屏溪，未妥善評估地形、水勢及學員狀況，貿然從事高風險活動。

檢方表示，此夏令營因人力不足及缺乏事前應變措施，當被害人未浮出水面後，無足夠人手即時搶救，導致黃姓少女死亡，造成親屬無法彌補的重大傷痛，案件偵結，將邊姓負責人、徐姓教練、張姓教練依過失致死罪嫌起訴。（編輯：龍柏安）1140516