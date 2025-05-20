羅東轉運站女廁疑遭闖入偷窺 警將傳喚涉案男說明

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）宜蘭縣羅東轉運站女廁日前遭1名中年男子闖入疑似偷窺，涉案男子當時供稱「走錯廁所」。警方今天表示，已掌握這名涉案男子身分，將傳喚他到案說明。

女性網友昨天在社群網站貼文指出，她到羅東轉運站女廁如廁時遇到變態，發現隔壁廁所隔間底下縫隙有人雙手撐地，想不透為何有用這種方式如廁，且縫隙間露出的雙手不像女生；她上完後趕緊走出，在女廁入口等候一探究竟。

根據女網友上傳影片，這名中年男子走出女廁，面對眾人質問時，直說「抱歉、抱歉，走錯廁所」，供稱雙手撐地是為撿東西，隨即出示手機接受檢視，但沒偷拍影像，男子解釋後自行離去。

這名女網友提醒其他女性，上這種隔間廁所要小心。

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消息傳出後，引發各界議論。羅東警分局表示，昨晚接獲當事人報案後，經比對相關影像，已掌握嫌犯身分，後續將傳喚嫌犯到案說明釐清。

羅東轉運站目前委託葛瑪蘭汽車客運公司經營管理。葛瑪蘭汽車客運公司表示，女廁隔間下方縫隙離地約5公分，具通風功能，後續如何處理，將與宜蘭縣政府研議。此外，除已派員到女廁加強巡邏，並增加男、女廁所標示，避免遭人誤闖。（編輯：李淑華）1140520