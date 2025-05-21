喪失原籍證明補件 移民署：6/30收件截止

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）約1.2萬名在台定居的原陸籍人士於4月被通知補件「喪失原籍證明」，迄今已收件具結書逾1200件。移民署今天提醒，6月30日為收件截止日，若有實際困難者可反映和提供協助。

移民署透過新聞稿表示，針對原籍中國大陸人士來台定居設籍，且未曾繳附喪失原籍證明者，依兩岸條例規定，於今年4月初通知限期補繳。

同時，陸委會於4月16日也公布得申請以「具結方式」替代或「延後赴陸辦理」的相關類型，移民署自4月21日起開始受理。

移民署提醒，由於補繳期限截止日為6月30日，呼籲接獲通知者請儘速補繳或提出申請，若是遭遇其他實際困難，也請立即向移民署反映。

據了解，通知需補件者約1.2萬人，目前收件具結書已超過1200件。

移民署說，已持續接獲民眾補繳經海基會驗證的喪失原籍證明，以及受理「具結方式」替代或「延後赴陸辦理」等申請案，並加派人力審核及通知結果。

移民署提醒，符合相關類型的民眾，可透過親送至移民署服務站，或是郵寄紙本、傳送電子檔案至指定信箱等多元管道，提出申請。

另外，移民署官網全球資訊網建置的「通知繳附喪失原籍證明專區」，已提供申請書等表單及重要資訊，並開放「喪失原籍註記查詢」功能，民眾若不確定是否曾繳附喪失原籍證明，可藉此查詢繳附喪失原籍證明的狀態。

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移民署指出，若不符合陸委會公布的相關類型，但具有其他實際困難，請盡快向移民署、陸委會或海基會反映，只要有意願配合法律要求，將基於執行公平性及人道關懷，盡全力提供必要協助。

移民署強調，若已接獲通知但消極不配合辦理者，秉於依法行政，將依兩岸條例相關規定註銷當事人台灣戶籍，請民眾留意，以維護自身權益。（編輯：方沛清）1140521