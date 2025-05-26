台中男遭簡體字網美頭貼誆匯款 警揭交友詐騙

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市清水區林姓男子日前到銀行匯款，卻對匯款用途說詞反覆，警方發現林姓男子與頭貼爲網美圖的網友對話紀錄有大量簡體字、非本地用語，當場識破為「假交友、真詐騙」。

台中市政府警察局清水分局今天發布新聞稿表示，行員當時發現林姓男子無法提供具體匯款理由，又說是要匯款給朋友，研判可能遭遇「假交友、真詐騙」手法，通知警方到場協助了解。

警員迅速到場，林姓男子改口「不然不要匯了，我拿回來就好了」、又說「我只要匯款4萬元」，警方為求證，請林姓男子提供手機對話內容，發現林姓男子在網路結識網友，對方以投資買盆栽為由，請林姓男子匯款。

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警方發現這名網友以網美圖為頭貼，對話紀錄出現大量簡體字及非本地慣用口語，當場識破這是詐騙集團常用手法，也讓林姓男子驚覺受騙，取消匯款。

清水分局長蔡慶星表示，常見詐騙集團以親友重病、無國界醫生等話術誘騙被害人，更有民眾與對方「視訊裸聊」時遭側錄性私密影像，被威脅「不給錢就公開」，呼籲民眾網路交友謹言慎行。（編輯：李明宗）1140526