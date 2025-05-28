詐團誆投資生基位騙逾5000萬 刑事局逮15嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）以外型神似藝人的林姓男子為首詐騙集團，鎖定曾遭靈骨塔詐騙的被害人進行生基位假投資「二次詐騙」，造成雙北地區19名長者共財損逾5000萬元，刑事局獲報逮15嫌送辦。

生基位，類似風水的民俗信仰，俗稱「活人棺」，將生者指甲、毛髮、衣物、八字等物品放入骨灰罈內，再放置在風水良好靈骨塔位或墓地，藉此改善生者運勢、健康。

警政署刑事局電信偵查大隊今天發布破案新聞資料，第一隊隊長韋詩亭表示，去年中接獲被害人報案稱遭詐騙集團以購買生基位進行假投資手法詐財。獲報後，立即成立專案小組並報台北地檢署指揮偵辦。

專案小組長期監控蒐證發現，此詐騙集團以有詐欺前科的林男為首，疑自殯葬業者處取得曾遭靈骨塔詐騙的被害人資料，再由集團成員誘騙被害人佯稱有買家要高價收購生基位等殯葬商品，另假扮業務人員長期培養感情、博取信任。

為取信被害人，警方指出，詐騙集團還租賃高級進口車接送被害人至台北市區日租高級商辦進行簽約，再以有認識政府機關、金融機構高層人士等可幫忙製作金流、節稅等話術，誘使被害人陸續交付大量金錢，造成被害人高額財產損失，甚至房子遭抵押而被迫搬遷等困境。

警方表示，粗估此案被害者達19人，多為雙北地區60至70歲的長者，總財損約新台幣5469萬餘元。其中，新北市1名60多歲家管的財損就高達1400多萬元。

據了解，犯嫌林男因外型神似藝人，他一度曾出道要朝歌手之路發展。

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專案小組經長期偵搜並鎖定林男等犯嫌身分後，見時機成熟陸續在台北市內湖區、新北市中和區的犯嫌住處執行拘搜行動，共逮捕15嫌，並查獲現金172萬元、工作手機28支，以及犯罪所得購置的瑪莎拉蒂、奧迪跑車等贓證物。

全案詢後，警方將林男等犯嫌以加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台北地檢署續辦，並起訴在案。（編輯：戴光育）1140528