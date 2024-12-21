彰化婦賣靈骨塔詐團騙假交易假投資 警逮車手

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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）連姓婦人20多年前購得多處靈骨塔產權，今年透過網路找買家，詐騙集團誘騙下載假交易程式騙得開戶費、手續費，再進一步招攬投資水晶燈飾，婦人損失30多萬元，警方緝獲車手。

彰化縣警察局彰化分局今天透過新聞稿表示，59歲連姓婦人20多年前購得多處靈骨塔產權，今年有意出售塔位而加入靈骨塔買賣臉書（Facebook）社團尋找買家，詐騙集團假冒買家表示有意購買，並以交易須實名制為由，誘騙連婦下載假交易平台應用程式。

彰化分局指出，詐騙集團向婦人謊稱完成交易需先在平台開戶，要求婦人支付美金1000元作為開戶費，隨後又假稱「索取交易發票需付手續費」為由，再次要求支付新台幣3萬2000元，詐騙集團得手後，進一步誘騙投資水晶燈飾，謊稱高獲利，誘導婦人繼續拿錢。

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連姓婦人信以為真，先後以面交方式支付32萬元，直到詐騙集團持續要求更多錢，婦人才發現異常，隨即向警方報案，警方布局在彰化市自強路一家商店內逮捕37歲張姓取款車手，並查扣2部手機、30萬元現金等證物，全案依涉犯詐欺等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

彰化分局提醒，詐騙集團善於利用特殊交易需求，結合假交易平台與話術誘導受害人，不僅要求支付開戶費、手續費，還進一步以投資名義榨取更多資金，民眾遇陌生人提供交易模式或投資機會，尤其要求下載特定程式或付費，務必存疑向警方或165專線查證。（編輯：謝雅竹）1131221