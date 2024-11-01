竹市婦買靈骨塔位收據是便條紙 警逮2詐團成員

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市1名婦人向自稱靈骨塔業務員投資36萬元購買靈骨塔位，但拿到收據是從筆記本上撕下來的紙條，警方獲報展開追查，成功逮捕2名詐騙集團成員，讓員警驚呼詐騙手法太粗糙。

新竹市警察局第一分局今天發布新聞稿表示，靈骨塔位詐欺案層出不窮，過往詐騙集團透過許多精美介紹書、合約書及話術誘勸被害人投資金錢，但近日卻發生一起離譜的靈骨塔位詐欺案。

警方指出，1名婦人日前在家人陪同下到派出所諮詢，拿著看似隨手從筆記本撕下的紙條，指稱是投資靈骨塔位的收據，想請警察協助確認是否遭詐騙。

員警查看紙條，內容僅簡短註記收到新台幣36萬元款項及收款人姓名資料，連公司章戳都沒有，立即斷定是遭詐騙無誤，驚呼手法實在太粗糙。

警方表示，婦人在員警及家人勸說下，同意配合員警。婦人假意要再購買塔位，將詐團成員約到家中簽約，埋伏員警見2名詐團成員進屋後立刻上前逮人，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1131101