涉假買賣靈骨塔位詐騙逾1300萬元 雲檢起訴7人

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲林地方檢察署偵辦李姓男子為首的詐騙集團，涉以「假買賣靈骨塔位」方式，誆騙2名被害人，不法所得逾1300萬元，今天偵查終結，起訴李男等7人。

起訴書提到，李姓男子（33歲）曾在中部地區從事殯葬禮儀工作及靈骨塔位買賣仲介業，因此深諳有民眾以買賣靈骨塔位、牌位等殯葬商品作為理財投資管道，欲透過脫手前揭商品套利的心態。

雲林地檢署表示，李姓男子得知謝姓和武姓被害人分別有骨灰罈罐、靈骨塔位、靈骨塔位權狀欲販售，自112年7月起，與顏姓男子（38歲）、李姓男子（23歲）、邱姓男子（27歲）及張姓女子（39歲）等人配合，共同對2名被害者施用詐術。

李男等人向被害人稱可代為媒介販售前開骨灰罈罐、靈骨塔位、靈骨塔位權狀，但2名被害人需繳納骨灰罈罐提領費、鑑定費、塔位劃位費、補繳稅金、操作負債比等各種名目，讓2人陷於錯誤。

檢方指出，詐騙集團巧立名目從2名被害人身上詐取逾新台幣1300萬元，2人事後發現遭詐騙立刻報警，警方去年11月到南投縣拘提、搜索李男，其妻子沈姓女子（40歲）為幫助李男逃匿，竟藉故拖延蓄意不開門，且製造聲響，警示李男逃離。

警方陸續逮捕到其餘共犯，並查扣現金9萬8000元、委託銷售契約書14份、買賣投資受訂單3份、產權清查表9張、登記表2份、委託終止切結書1張、靈骨塔位永久使用權狀等證物。

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此外，檢方偵辦過程中，發現許姓男子（49歲）也以相類似手法，詐騙武姓被害人，不法所得4萬元。

檢方以李姓男子、沈姓女子等7人涉犯詐欺、組織犯罪條例等案件，今天偵查終結，提起公訴。（編輯：李錫璋）1140430