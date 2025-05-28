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行政執行署台南6/3拍賣漁船 7萬8千元起拍

2025/5/28 18:16
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）法務部行政執行署台南分署將於6月3日舉辦動產拍賣會，拍賣物中有一艘偵查中扣押漁船，將以喊價方式公開拍賣，起拍價僅新台幣7萬8000元。

行政執行署台南分署今天發布新聞稿指出，此次拍賣物中有台南分署受理台南地檢署囑託拍賣偵查中扣押，停放於海巡署安平漁港安檢所公務碼頭的「進漁滿號」漁船一艘，將以喊價方式公開拍賣，起拍價僅7萬8000元。

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台南分署表示，此艘拍賣漁船船籍港為蘇澳港，總噸位為53.37噸動力漁船，船長20.23公尺，船寬4.6公尺，有意競標者應事先詳細了解拍賣公告記載內容，另外，為增加民眾出價意願，已於23日上午帶領2組民眾近距離觀看漁船。

台南分署指出，6月3日舉辦的動產拍賣會，拍賣物品除了漁船外，還有豐田RAV4休旅車等多輛汽機車、商標權等進行競標，當天上午9時30分起開始登記，10時正式競價拍賣。（編輯：張雅淨）1140528

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