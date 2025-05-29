漁船密艙偷運402公斤大麻 海巡逮船長等4人送辦

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（中央社記者劉建邦台北29日電）陳姓船長與跨國販毒集團合作將約402公斤大麻藏於船隻密艙，遭海巡署鎖定，船隻進入台灣東沙海域被逮。海巡署表示，毒品疑來自泰國，約新台幣8.5億元，陳男等4人詢後送辦。

海洋委員會海巡署偵防分署今天在海巡署召開破案記者會，偵防分署副分署長劉志慶說，台南查緝隊日前掌握有跨國販毒集團意圖從境外走私毒品來台，派員長期監偵、比對，發現台籍船隻涉嫌，經查船長為51歲陳姓男子。

海巡署查出，「進漁滿368號」陳姓船長夥同3名印尼籍船員在2月14日從南部漁港出港，並於東沙海域附近停留約8至9天，因出港時間過長且位置可疑，不排除是與境外販毒集團碰頭拿取大批毒品。

海巡署研判陳姓船長等4人拿到毒品後，把毒品藏在船艙，卻不知已被鎖定，海巡查緝隊掌握情資後，在2月28日登船查驗發現船內無任何漁獲，進行搜查，當場在漁船內部的改裝密艙發現32袋大型藍色防水袋，經初步檢驗發現為大麻成品。

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海巡署把陳姓船長及3名印尼籍船員及船隻帶回偵辦，清查發現此批大麻總重共402.8公斤，包含684包大麻成品、9包大麻種子，若順利售出約等同於黑市價約8.5億元，初步可供135萬人次吸食。

海巡署表示，陳姓船長若順利把此批大麻運回台灣，可收取約500萬元價金，但毒品未進入台灣時就被查獲。詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌把陳姓男子等4人移送台南地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1140529