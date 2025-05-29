加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
馬斯克離開川普政府 白宮官員證實離職
首頁 / 社會

漁船密艙偷運402公斤大麻 海巡逮船長等4人送辦

2025/5/29 11:12（5/29 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海洋委員會海巡署偵防分署29日召開記者會表示，「進漁滿368號」涉嫌運送毒品，船隻進入台灣東沙海域時經海巡人員登船查驗，在密艙起出市價約新台幣8.5億元的402公斤大麻。中央社記者劉建邦攝 114年5月29日
海洋委員會海巡署偵防分署29日召開記者會表示，「進漁滿368號」涉嫌運送毒品，船隻進入台灣東沙海域時經海巡人員登船查驗，在密艙起出市價約新台幣8.5億元的402公斤大麻。中央社記者劉建邦攝 114年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北29日電）陳姓船長與跨國販毒集團合作將約402公斤大麻藏於船隻密艙，遭海巡署鎖定，船隻進入台灣東沙海域被逮。海巡署表示，毒品疑來自泰國，約新台幣8.5億元，陳男等4人詢後送辦。

海洋委員會海巡署偵防分署今天在海巡署召開破案記者會，偵防分署副分署長劉志慶說，台南查緝隊日前掌握有跨國販毒集團意圖從境外走私毒品來台，派員長期監偵、比對，發現台籍船隻涉嫌，經查船長為51歲陳姓男子。

海巡署查出，「進漁滿368號」陳姓船長夥同3名印尼籍船員在2月14日從南部漁港出港，並於東沙海域附近停留約8至9天，因出港時間過長且位置可疑，不排除是與境外販毒集團碰頭拿取大批毒品。

海巡署研判陳姓船長等4人拿到毒品後，把毒品藏在船艙，卻不知已被鎖定，海巡查緝隊掌握情資後，在2月28日登船查驗發現船內無任何漁獲，進行搜查，當場在漁船內部的改裝密艙發現32袋大型藍色防水袋，經初步檢驗發現為大麻成品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海巡署把陳姓船長及3名印尼籍船員及船隻帶回偵辦，清查發現此批大麻總重共402.8公斤，包含684包大麻成品、9包大麻種子，若順利售出約等同於黑市價約8.5億元，初步可供135萬人次吸食。

海巡署表示，陳姓船長若順利把此批大麻運回台灣，可收取約500萬元價金，但毒品未進入台灣時就被查獲。詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌把陳姓男子等4人移送台南地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1140529

#大麻
#台南地檢署
#海洋委員會
#毒品危害防制條例
#泰國
#海巡署
#東沙海域
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：