加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
馬斯克離開川普政府 白宮官員證實離職
首頁 / 社會

罷免吳思瑤吳沛憶提議涉偽造文書 北市議員張斯綱列被告移送複訊

2025/5/29 11:50（5/29 11:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，29日再度展開偵查行動，指揮調查局傳喚國民黨台北市議員張斯綱（中）。圖為張斯綱上午11時許步出台北市調查處，準備搭車前往台北地檢署複訊。中央社記者謝幸恩攝 114年5月29日
北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，29日再度展開偵查行動，指揮調查局傳喚國民黨台北市議員張斯綱（中）。圖為張斯綱上午11時許步出台北市調查處，準備搭車前往台北地檢署複訊。中央社記者謝幸恩攝 114年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北29日電）北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，今天指揮調查局台北市調處傳喚國民黨台北市議員張斯綱說明。調查局上午11時30分許將張斯綱移送北檢複訊。據了解，張斯綱已改列被告。

張斯綱面對媒體提問時表示，他是來釐清案情，對於身為證人或被告並不清楚。

台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體涉嫌偽造提議書，自4月14日起至今展開數波偵查行動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

目前本案被告，包括吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安及劉思吟丈夫林叡等人，國民黨台北市第一區黨部執行長曾繁川、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳等人。

此外，目前遭羈押禁見的被告，包括國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文等人，全案朝刑法偽造文書、個人資料保護法等罪方向偵辦。（編輯：方沛清、蕭博文）1140529

#台北市
#吳思瑤
#張斯綱
#北檢
#吳沛憶
#國民黨
#調查局
#劉思吟
延伸閱讀
稍早報導》罷免吳思瑤吳沛憶提議涉偽造文書 檢調傳張斯綱作證雙吳罷免提議涉偽造案 國民黨黨工、志工移送北檢檢調擴大約談 國民黨新北黨部：5人為區黨部執行長
張斯綱
輝達擬進駐北士科 北市府：新壽回函繼續履約衝刺罷免二階連署 國民黨公布全台連署據點地圖
吳思瑤
立院司委會邀李俊俋專題報告 吳思瑤：尊重召委排案立院初審個資會組織法 關鍵條文保留送協商
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：