罷免吳思瑤吳沛憶提議涉偽造文書 北市議員張斯綱列被告移送複訊

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（中央社記者林長順台北29日電）北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，今天指揮調查局台北市調處傳喚國民黨台北市議員張斯綱說明。調查局上午11時30分許將張斯綱移送北檢複訊。據了解，張斯綱已改列被告。

張斯綱面對媒體提問時表示，他是來釐清案情，對於身為證人或被告並不清楚。

台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體涉嫌偽造提議書，自4月14日起至今展開數波偵查行動。

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目前本案被告，包括吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安及劉思吟丈夫林叡等人，國民黨台北市第一區黨部執行長曾繁川、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳等人。

此外，目前遭羈押禁見的被告，包括國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文等人，全案朝刑法偽造文書、個人資料保護法等罪方向偵辦。（編輯：方沛清、蕭博文）1140529