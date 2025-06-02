男私運大麻種子栽植遭警查扣101植株 嘉檢起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義縣李姓男子去年間自泰國夾帶大麻種子回國栽植販賣牟利，今年3月間遭臨檢員警識破車上置放的大麻花，進而查獲山區植栽場，查扣大麻植株101株等，嘉檢偵結依法起訴。

嘉義地檢署發布的起訴書指出，30歲李男與友人翁姓男子合夥，欲販賣毒品大麻牟取暴利，於去年12月間相偕前往泰國，以新台幣5000元購買5包（每包約3顆種子）大麻種子，並將種子混雜在餅乾包裝內夾帶回台。

檢警表示，因李男家中具務農背景，由李男負責栽種，在上網學習大麻栽種技術後，則在嘉義市西區承租一棟透天厝，作為栽植大麻植株幼苗，生長1個月後，後續移植至嘉義縣中埔鄉一處承租的偏僻農地，直到成株開花，裁剪大麻花風乾，後續則製成大麻販賣。

檢警指出，李男製成大麻後，除了今年3月間販賣牟利外，部分成品則交由合夥的翁男販賣，但翁男否認犯行，翁男涉嫌販賣毒品案還在偵辦中。

警方表示，李男於今年3月27日晚上駕車行經民雄鄉時，遭警方執行擴大臨檢攔查，員警發現李男汽車扶手處放置一罐玻璃瓶疑似內裝大麻花，李男則辯稱自己栽種檳榔，玻璃瓶內裝是檳榔花。

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警方指出，當場在場督勤的民雄分局副分局長林乙皓，因曾查獲嘉義大宗的大麻案，熟悉的大麻植株外觀及氣味，除了檳榔花與大麻花外觀明顯不同外，大麻花則有一股濃烈的氣味，當場戳破李男謊言。

警方陸續查獲大麻植株101株、大麻乾株4株、大麻花、大麻花成品等毒品，嘉檢偵結，依違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴。（編輯：李淑華）1140602