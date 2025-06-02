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招攬村里長中國旅遊受招待判4年 林雪峰：上訴到底

2025/6/2 17:12（6/2 17:53 更新）
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曾參選嘉市議員林雪峰被控接受中國資助，112年8月起招攬嘉義縣村里長赴中國旅遊，向團員宣揚「支持特定人當選」被起訴；嘉院日前依反滲透法等判4年徒刑。林雪峰表示會上訴。圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
曾參選嘉市議員林雪峰被控接受中國資助，112年8月起招攬嘉義縣村里長赴中國旅遊，向團員宣揚「支持特定人當選」被起訴；嘉院日前依反滲透法等判4年徒刑。林雪峰表示會上訴。圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）曾代表國民黨參選嘉市議員的林雪峰被控接受中國資助，112年8月起招攬嘉義縣村里長赴中國旅遊，並向團員宣揚「支持特定人當選」被起訴；嘉院日前依反滲透法等判4年徒刑。林雪峰今天表示，一定會上訴到底。

林雪峰今天告訴中央社記者，早期馬英九、蔡英文當總統時代，兩岸就時常在交流、參訪，並非只有選舉期間才參訪；參與團員須支付新台幣1萬6000元團費，當時是一般行情，並非由他人資助。

林雪峰表示，帶團至中國浙江省台州市進行6天5夜旅遊，團員非全部認識，也不清楚政治傾向，因當時參選總統的國民黨候選人侯友宜是嘉義鄉親，大家聚餐聊天提到支持是人之常情。

國民黨嘉義縣黨部今天表示，這起案件判決尚未確定，且當事人對於一審判決，也要上訴以捍衛清白；有關黨紀處分部分，依現行黨紀處分規程相關規定，須待案件判決確定結果，再予處理。

據嘉義地檢署起訴書指出，55歲林雪峰受中國地區浙江省台州市台辦林姓處長委託、指示及資助，先後於112年8月、10月及11月間，邀約設籍嘉義縣村里長等人前往浙江省台州市進行6天5夜旅遊。

嘉檢表示，參與團員僅須支付1萬6000元團費，包含機票、交通費及餐費等費用，其餘在中國食、宿、交通等費用，均由台州市台辦資助；在中國旅遊，由林雪峰或台州市台辦官員陪同，並利用餐敘機會，向團員宣揚「希望支持國民黨總統候選人侯友宜當選」、「兩岸一家親」等理念。

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嘉檢指出，林雪峰在旅遊過程，也會利用機會向團員表示，選舉投票要支持侯友宜，藉此方式向參與旅遊團員行求、期約及交付不正利益，暗示其在接受免費招待旅遊後，於總統、副總統選舉投票時，須投票支持特定人當選。全案於去年1月間偵結起訴。

嘉義地方法院日前依林雪峰涉及反滲透法、總統副總統選舉罷免法的受滲透來源指示、委託、資助，而對有投票權人交付不正利益罪，判處有期徒刑4年，禠奪公權3年。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140602

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