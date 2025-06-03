前消防署長黃季敏貪污案 高院裁定電子手環防逃

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（中央社記者劉世怡台北3日電）前消防署長黃季敏被控署長任內藉由多起標案收賄、洗錢。二審判刑16年徒刑，現三審審理中。高院裁定，黃季敏今天起至明年2月18日施以電子手環監控及19日起限制出境8個月。

前消防署長黃季敏被控署長任內藉由多起標案收賄、洗錢。一審判刑18年。二審台灣高等法院111年4月8日認定構成貪污收賄6罪、洗錢2罪、圖利2罪及偽造文書1罪，判刑16年，褫奪公權8年。案經上訴，現由最高法院審理中。

台灣高等法院今天召開訊問庭，因黃季敏等人的限制出境、出海強制處分，將於18日到期，傳喚黃季敏等人並詢問檢察官及辯護人意見。

公訴檢察官指出，黃季敏遭重判16年，有逃亡之虞，以近期多起重刑被告未被羈押，最終逃亡案例，為確保本件後續審判執行，建請法院對黃季敏施以適當電子監控。

黃季敏表示，聽到檢方說法，感到驚訝與震撼，他之前才找到並調閱地檢署扣押的新證據，並且寫在上訴書提交給最高法院，他希望最高法院能還他清白，應該判他無罪，他不會逃亡。

黃季敏辯護人指出，現在的強制處分應該已足夠，如果法院認為有必要，黃季敏可以配合增加保證金或者是增加赴警局報到的頻率，如果鈞院仍決定要電子監控，希望採取侵害人權最小的手機監控方式。

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法官評議後裁定，黃季敏於今天至115年2月18日，施以電子手環設備監控，須遵守相關規定，請通知廠商到法院，並令法警將黃季敏帶至法警室等候廠商。

至於限制出境、出海部分，裁定黃季敏等被告於19日起延長限制出境出海8個月。（編輯：張銘坤）1140603