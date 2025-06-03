彩虹村牆面塗損案文創公司無罪確定 中市府：尊重

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中彩虹眷村因彩虹文創公司不滿市府不再續約，3年前塗抹部分牆面，遭市府提告刑事毀損，二審今天判無罪確定；中市府表示，對判決表示尊重，彩虹村將持續透過市民共創方式呈現風貌。

台中市府今天透過文字稿表示，民國111年間台中彩虹村彩繪牆遭人以油漆塗覆，市府文化局對14名行為人提起刑事及民事訴訟，經一審判決未勝訴，基於捍衛公有財產及民眾權益立場，提起上訴二審。

市府指出，台灣高等法院台中分院今天刑事二審仍維持原判決，市府表示尊重。彩虹村牆面彩繪為不動產的一部分，為市有財產，亦屬於全體市民的公共資產。

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市府表示，目前彩虹村照常免費開放參觀，未來將秉持彩虹爺爺的創作精神，延續童趣療癒、色彩繽紛的風格，並透過市民共創方式呈現不同的風貌，也希望大眾以開放的心態來欣賞彩繪作品。

台中彩虹眷村因彩虹文創公司不滿市府不再續約，111年7月間，負責人魏丕仁等人塗抹部分牆面，市府提告刑事毀損，一審法院判無罪，經上訴台中高分院審理，今天二審宣判駁回，全案確定。（編輯：李亨山）1140603