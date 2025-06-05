高雄女違規不滿遭盤查 辱警四眼仔還告國賠敗訴

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄楊姓女子違規將車停在紅燈待轉區達82秒遭攔查，楊女不滿員警開單態度，痛罵「四眼仔」並詛咒「一輩子失戀」，更提出國賠60萬元。但高雄地院認定請求無理，判楊女敗訴。

高雄地方法院判決指出，楊女民國112年12月16日凌晨1時許開車行經高雄市民族一路與明誠二路口時，無故將車在紅燈時駛入左轉待轉區，且停等長達82秒。此時高雄市政府警察局三民二分局員警巡邏發現車輛行徑有異，便鳴笛攔停盤查楊女。

楊女被攔查時，抱怨道路設計有問題，員警不理會，持續依違反道路交通管理處罰條例開單告發。不料楊女持續對員警以較激烈言詞回應「你這種四眼仔讓人看了討厭，一輩子失戀」、「你態度非常惡劣，你像個痞子一樣」，更當場撥打110申訴。

執勤員警不甘受辱，事後提告侮辱公務員罪、公然侮辱罪。雖然楊女獲不起訴處分，但她也向員警提出國賠求償新台幣60萬元，指責員警態度不佳。

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高雄地方法院審理時檢視員警密錄器，認定楊女違規在路口停車阻擋車道停等紅燈，影響民族一路南北行向用路人行車及往來安全，已對他人造成危害，則警員依法攔停盤查，並非楊女所指故意假藉職務，妨害行動自由權及人格法益。

至於楊女指責員警盤查時態度不佳咄咄逼人，法官經檢視對話脈絡則認為，員警當時回應「你不用講一些話來激怒我」，顯然是因為楊女持續使用較激烈言語批評、挑撥所致，且以當下對話情境與員警用語與態度，也全無令楊女心生畏懼可能，據此駁回楊女告訴，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1140605